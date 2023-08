10:06

Non si ferma la battaglia sui prezzi dei collegamenti aerei, che negli ultimi mesi hanno segnato decisi incrementi rispetto al recente passato.

Dopo le misure varate dal Governo Meloni per contenere l'aumento delle tariffe, Airlines for Europe ha deciso di fare appello all'Ue contro il tetto ai prezzi sui voli per Sicilia e Sardegna che, come riporta ilsole24ore.com, hanno regstrato aumenti anche del 70%.



L'associazione dei vettori ha "invitato Bruxelles a chiarire con l'Italia che questo intervento ha un impatto sul mercato del trasporto aereo libero e deregolamentato in Italia”.



La mossa dei vettori rappresenta un ulteriore passaggio nella battaglia che vede Governo e compagnie aeree ormai su fronti decisamente contrapposti.



La linea del Governo prevede infatti il divieto di fissare le tariffe in modo dinamico se si verificano tre condizioni: si tratta di rotte nazionali verso le isole, se c'è un picco della domanda o se il prezzo supera del 200% la tariffa media el volo.