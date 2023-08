SkyAlps: volo bisettimanale su Londra da Bolzano nel prossimo inverno

10:34

Debutteranno a metà dicembre i nuovi voli di SkyAlps tra Bolzano e Londra Stansted. Un collegamento bisettimanale che segna un altro passo nel processo di espansione del network da parte del vettore altoatesino.

Secondo quanto riportato da Avionews, il presidente della compagnia Josef Gostner ha spiegato che "Londra è una meta internazionale di grande interesse per noi, un obiettivo su cui stiamo lavorando da un po' di tempo. Annunciare l'offerta di due voli settimanali a partire dal 13 dicembre permette ai viaggiatori altoatesini di raggiungere la metropoli britannica e stimola al contempo il turismo sciistico ed alpino dall'Inghilterra all'Alto Adige".



Il nuovo volo andrà ad aggiungersi a quelli già annunciati su Berlino, Amburgo e Düsseldorf in Germania, Copenaghen e Billund in Danimarca e Anversa in Belgio.