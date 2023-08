Aeroporti di Puglia, luglio ancora in crescita grazie agli stranieri

15:31

E’ il traffico internazionale che guida la crescita degli Aeroporti di Puglia. Anche nel mese di luglio Bari, Brindisi e Foggia fanno registrare numeri in crescita che, a livello generale, si attestano a +2,8 per cento, mentre sul fronte dei pax dall’estero raggiungono un +15,5 per cento sullo scorso anno.

“Dati importanti che dimostrano come la nostra attività e il nostro impegno - evidenzia il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile – non conoscono soste. Anche durante i mesi caratterizzati da picchi di traffico abbiamo operato per migliorare gli standard di servizio”.



Su base annua il traffico passeggeri su Bari e Brindisi nei primi 7 mesi si è attestato a 5.501.713 (3.704.321 su Bari, 1.797.392 su Brindisi).