Air Berlin: il brand rilevato per 120mila euro da un'imprenditore

Torna in scena Air Berlin. Lo storico brand sarebbe infatti stato acquisito dal proprietario del gruppo turistico tedesco Schauinland Reisen, Marcos Rosselló. L’imprenditore ha acquisito il marchio dagli amministratori del fallimento della compagnia aerea per un prezzo di 120 mila euro.

Per ora non c’è un piano preciso, si legge su Preferente, per la ripresa delle operazioni del vettore, che ha cessato le operazioni nel 2017, ma Rosselló assicura di avere molte idee per il suo futuro.



Fondata nel 1978, Air Berlin arrivò nelgi anni a essere il secondo vettore tedesco e dagli hub di Berlino-Tegel e Düsseldorf è arrivata a raggiungere 171 destinazioni in 40 Paesi.