Aer Lingus: due rotte in più sugli States nell'estate 2024

16:38

Rimarrà elevato l’impegno sugli Stati Uniti di Aer Lingus anche per la stagione estiva del 2024. La programmazione vedrà l’ingresso della novità del volo su Denver da Bublino, con il debutto previsto per il 17 maggio: quattro le frequenze settimanali che verranno operate per tutta la summer.

Il prossimo anno, si legge su ttgmedia, ci sarà inoltre anche il volo su Minneapolis-St Paul che per l’occasione verrà promosso a giornaliero e diventerà un volo effettuato per tutto l’anno. "Denver e Minneapolis-St Paul sono importanti destinazioni commerciali negli Stati Uniti e le nuove rotte di Aer Lingus facilitano i collegamenti aziendali e la connettività tra Europa e Nord America attraverso il nostro hub di Dublino", è il commento del ceo Lynne Embleton.