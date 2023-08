Latam pronta a lanciare i voli sul Perù da Heathrow

17:19

Latam ha annunciato l'intenzione di varare per il prossimo inverno un collegamento diretto tra il Regno unito e il Perù.

Come riporta ttgmedia.com il progetto è di partire il prossimo dicembre con 5 collegamenti a settimana da Heathrow, previa approvazione del Governo. Il lancio della rotta assume particolare importanza in relazione alle recenti turbolenze politiche del paese sudamericano, che avevano compromesso anche il turismo. L'operazione di Latam rappresenta dunque un atto di fiducia nei confronti della destinazione.



Il piano prevede voli ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato, operati con un B787-9 con 30 posti in business e 270 in economy. Si tratterebbe dell'unica compagnia a collegare direttamente il Perù e il Regno Unito.