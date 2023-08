08:02

Ryanair lancia il recruiting per personale di volo in Sicilia. La compagnia effettuerà due giorni di open day per selezionare assistenti di volo a Palermo e Catania.

La prima giornata si svolgerà a Catania il 23 agosto, dalle 10.30 presso il Best Western hotel Mediterraneo, mentre la seconda giornata a Palermo il 24 agosto, alle 10,30 presso l'Ibis styles.

I candidati dovranno avere almeno 18 anni e possedere un passaporto europeo o del Regno Unito. Inoltre, devono possedere competenze natatorie (essere in grado di nuotare per 25 metri senza aiuto), buona forma fisica e una fluente conoscenza dell’inglese. Infine, è richiesta un’altezza compresa tra 157 e 188 centimetri.



La due giorni di selezione avviene in collaborazione con Crewlink. Ai candidati viene richiesto, come prima prova, di superare un test di lingua inglese. Successivamente, si svolgono colloqui di lavoro, nei quali vengono poste domande sempre in lingua inglese. I candidati selezionati vengono ammessi a un corso di formazione per assistenti di volo che ha una durata di 6 settimane che può essere svolto in diverse sedi europee.