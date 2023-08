11:16

Torna sul tema caro-voli il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che in un’intervista a Agora Estate ha confermato l’intenzione ai primi di settembre di incontrare le compagnie aeree.

“Incontreremo tutti gli amministratori delegati delle compagnie e faremo un tavolo con governo, regioni e compagnie perchè in Italia non c'è più il far west” ha detto Urso, secondo quanto riporta Ansa.



Il ministro ha poi affrontato in maniera diretta la questione Ryanair: "La compagnia ci ha detto che eravamo fuori dalle regole di mercato. Ed è la stessa che ha nel tempo accumulato una posizione dominante grazie ai sussidi degli aeroporti e che è stata sanzionata 11 volte in questi anni dall'autorità della concorrenza per avere, essa sì, violato le regole di mercato".