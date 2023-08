Anche gli Usa chiedono verifiche sui motori dell'A320

16:38

La Faa, l'autorità statunitense per l'aviazione, ha chiesto verifiche sui motori Pratt & Whitneys montati dagli A320. Già l'Easa aveva disposto che tutti gli A320, A321 e A319 sottoponessero i motori a un'ispezione urgente.

Come riporta preferente.com nei prossimi 12 mesi il costruttore potrebbe essere costretto a ritirare e ispezionare fino a 1.200 motori in tutto il mondo.



I dubbi erano emersi in seguito a un decollo interrotto dai piloti lo corso dicembre. Dall'indagine erano emersi possibili guasti ai motori.