08:03

La partita internazionale per Trenitalia è sempre più importante. Già negli ultimi anni i convogli Fs hanno tracciato direttrici sempre più numerose verso altri Paesi, come la Francia. Ma ora l'azienda vuole alzare il tiro.

Come riporta corriere.it l'obiettivo dell'azienda sarebbe quello di collegare l'Italia anche con altri grandi città europee. I progetti riguarderebbero mete come Bruxelles, Amsterdam e Berlino.



Lo scontro treno-aereo

Le operazioni nei piani si muoverebbero nella direzione della competizione tra il treno e i voli a corto raggio, anche alla luce della sostenibilità del trasporto su rotaia rispetto a quello via aerea.



Alcuni Paesi europei, come la Francia, si stanno già muoveno in questa direzione, favorendo i treni nelle tratte sovrapponibili.



Si ripeterebbe dunque lo schema già visto in Italia con il debutto dell'Alta velocità, che aveva portato a una radicale rimodulazione degli spostamenti interni al Paese.



L'obiettivo di Trenitalia sarebbe quello di triplicare il fatturato internazionale in 10 anni, passando dagli attuali 1,8 miliardi a oltre 5.