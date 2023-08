American Airlines, lo stipendio dei piloti aumenta del 40%

10:40

“Un grande primo passo verso il ripristino dei salari e delle regole di lavoro andate perdute negli ultimi due decenni”. Così il presidente dell’Allied Pilots Association, Ed Sicher, a proposito dell’ottenimento, da parte dei piloti dell’American Airlines, di un aumento di stipendio di oltre il 40% in quattro anni. A favore del nuovo contratto quadriennale, valutato in 9,6 miliardi di dollari, ha votato il 73% dei piloti.

Secondo quanto riportato da Travel Weekly il ceo Robert Isom ha affermato che l’accordo raggiunto aiuterà American a espandere immediatamente il piano di formazione dei piloti, fornendo loro maggiori opportunità di avanzamento di carriera. Il vettore allo stato attuale impiega circa 15mila piloti.



Sindacati in fermento

In questo momento i sindacati delle compagnie aeree hanno la possibilità di ottenere aumenti salariali in virtù di un boom dei viaggi, che porta in alto i conti dei vettori. La stessa American ha guadagnato, solo nel secondo trimestre, qualcosa come 1,3 miliardi di dollari, aiutata dalla forte vendita dei biglietti, dalle entrate record e dal calo del costo del carburante.



Anche la United Airlines ha approvato un accordo provvisorio con i suoi piloti, mentre quelli di Delta hanno ottenuto grandi aumenti salariali all’inizio di quest’anno e, invece, i piloti della Southwest Airlines sono ancora in trattative.