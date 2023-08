La Corea del Nord blocca il primo volo commerciale dal 2020

13:50

Sarebbe dovuto essere il primo volo commerciale dall'ormai lontano 2020, quando la Corea del Nord serrò tutti i confini per contrastare il Covid. Ma il collegamento di Air Koryo, che sarebbe dovuto partire da Pyongyang lunedì scorso alla volta di Pechino, è stato cancellato improvvisamente.

Come riporta ilpost.it, il volo era stato annunciato dalle autorità cinesi, ma dopo due ore di attesa è stata comunicata la cancellazione. Sarebbe dovuto essere un volo significativo in quanto avrebbe simboleggiato la riapertura dei confini della Corea del Nord.



Per ora non sono state fornite motivazioni ufficiali per la cancellazione.