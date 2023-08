Singapore Airlines pianifica lo sviluppo: tutte le novità, a cominciare dall'Italia

15:20

La stagione estiva 2024 segnerà, per Singapore Airlines, il pieno ritorno alla normalità pre-pandemica. Il vettore ha infatti deciso di aumentare i suoi servizi in numerose destinazioni del network, per sostenere una domanda di viaggi che si sta facendo sempre più corposa.

“SIA – ha commentato JoAnn Tan, senior vice president marketing planning della compagnia aerea - continuerà ad adeguare ed espandere il proprio network per rispondere all’andamento della domanda”.



Raddoppio milanese

L’incremento dell’offerta riguarda anche l’Italia. A partire dal 2 giugno 2024, infatti, Singapore Airlines raddoppierà i voli tra Singapore e Milano, che passeranno da due a quattro la settimana, mentre invece quelli in quinta libertà sulla rotta Singapore-Milano-Barcellona passeranno dalla frequenza di cinque volte a quella di tre volte a settimana.



Il vettore riprenderà anche i voli diretti tra Singapore e Barcellona con una frequenza di due volte alla settimana. Numerosi cambiamenti riguardano anche gli altri Paesi europei. In Danimarca, ad esempio, la tratta tra Singapore e Copenaghen tornerà alla frequenza giornaliera pre-pandemia, mentre la Germania vedrà il ritorno dell’A380 nell’Europa continentale a partire dal 31 marzo 2024, quando l’aeromobile atterrerà a Francoforte sostituendo l’Airbus A350-900 che attualmente opera il servizio giornaliero tra le due città.



Dall'Australia agli States

Passando agli altri continenti, il vettore intensificherà i collegamenti con l’Australia, con voli giornalieri tra Singapore e Darwin, un quinto collegamento su Melbourne, uno aggiuntivo quattro volte a settimana tra Singapore e Perth.



In Cina Singapore Airlines aggiungerà un terzo volo giornaliero su Pechino e un quinto giornaliero alla volta di Hong Kong. Dal 1° ottobre 2023 arriverà poi un quarto collegamento giornaliero tra Singapore e Shanghai. Un quinto servizio giornaliero sarà infine aggiunto dal 31 marzo 2024, riportando la tratta su Shanghai alle frequenze pre-pandemia.



Dal 1° ottobre 2023 il vettore opererà il terzo servizio giornaliero tra Singapore e Tokyo-Haneda e dal 1° settembre 2024 sarà aggiunto un quarto volo quotidiano. Aumenteranno i collegamenti anche per le altre mete asiatiche.



Negli Stati Uniti, invece, la compagnia, a partire dal 28 maggio 2024, aumenterà i suoi collegamenti tra Singapore e Seattle con un volo settimanale aggiuntivo. Saranno quindi operati ogni martedì, giovedì, sabato e domenica con l'aeromobile A350-900 long-haul, portando la frequenza dei voli tra Singapore e Seattle da tre volte a settimana al livello pre-pandemia di quattro volte a settimana.