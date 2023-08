Francia, lo scalo di Le Touquet cambia nome per omaggiare la regina Elisabeth

16:35

Un aeroporto della Francia ha deciso di cambiare nome, in onore della defunta regina Elisabetta. Stiamo parlando di Le Touquet-Paris-Plage International Airport, che presto sarà conosciuto come Elizabeth II Le Touquet-Paris-Plage International Airport.

Il cambio del nome è stato proposto dai funzionari dello scalo poco dopo la morte della regina e ora, come riporta TravelMole, il re Carlo ha dato il suo assenso.



La città afferma che si tratta di un riconoscimento di Le Touquet come “la più britannica delle località francesi”. La meta balneare ha in effetti forti legami con la famiglia reale britannica, dal momento che lo zio della regina Edoardo VIII andava spesso in vacanza lì, a volte con la giovane Elisabetta.



"Questo è un omaggio a una grande regina e a suo zio che aveva una passione per la Francia" hanno detto i funzionari di Le Touquet in una nota. La località si trova a circa un'ora d’auto a Sud di Calais. Divenne uno dei luoghi di vacanza preferiti dagli inglesi dell'alta borghesia prima della guerra e, negli anni '50, l'aeroporto era il terzo più trafficato di Francia.