08:07

Air Europa vuole accelerare la ripresa nei tempi più rapidi possibili. E ha trovato una strada per riuscire ad aumentare il raggio d'azione aggirando i tempi lunghi (e in questo momento anche incerti) dell'ampliamento della flotta.

La compagnia, come spiega preferente.com, ha avviato una serie di accordi di codeshare proprio per accelerare la ripresa.



Nel primo semestre dell'anno il numero di passeggeri del vettore che ha volato con questa tipologia di collegamento è cresciuto del 34% rispetto all'anno precedente.



Gli accordi del vettore

Attualmente Air Europa ha siglato patti di codeshare con oltre 20 compagnie aeree e offre oltre 200 voli al giorno verso 110 destinazioni in 35 Paesi.



Tra gli ultimi accordi firmati quello con Czech Airlines, che ha consentito ad Air Europa di mettere il suo codice su due voli diretti settimanali tra Madrid e Praga.