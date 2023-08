di Gaia Guarino

Boss in incognito a bordo di due voli Lufthansa. È quanto mai singolare ciò che ha deciso di fare Jens Ritter, ceo della compagnia, indossando i panni di un assistente di volo e mescolandosi così agli altri membri dello staff.

Lo scopo? Raccogliere in prima persona le opinioni dei passeggeri, così da interpretarne al meglio le necessità. Ritter, nella tratta verso Riyadh, ha servito i clienti di Business Class, mentre al rientro in notturna verso Francoforte si è messo a disposizione delle persone sedute in Economy.



In questo modo il ceo ha avuto l'opportunità sia di comprendere appieno le difficoltà della crew, sia di sperimentare su di sé l'importanza di essere vigili e attenti anche a fronte di sonno e stanchezza.

"Sono piacevolmente stupito di quanto ho imparato in poche ore", ha dichiarato Ritter su simpleflying.com. "Prendere decisioni in ufficio - ha aggiunto - sarà adesso totalmente diverso; ringrazio il personale di volo, i nostri cari ospiti e tutti coloro che mi hanno permesso di vivere quest'esperienza!".



Ritter non è stato però l'unico boss a mimetizzarsi tra i propri dipendenti. Pochi mesi fa anche Marjan Rintel, ceo di Klm, si era spacciata per hostess durante una tratta Los Angeles-Amsterdam. Idem Greg Foran, ceo di Air New Zealand avvistato recentemente mentre faceva pratica con l'handling dei bagagli.