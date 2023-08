easyJet punta sull'Egitto: da ottobre tre voli da Luton a Il Cairo

10:05

easyJet investe sull’Egitto e dall’inverno lancerà i voli da Luton su Il Cairo.

Il 31 ottobre inizierà il servizio tutto l'anno, operativo martedì, giovedì e sabato, consentendo un'alternativa ai servizi da Heathrow di British Airways ed Egyptair.



Come riporta TTGMedia, il lancio del nuovo collegamento dovrebbe precedere l'apertura del nuovo grande museo egizio de Il Cairo, prevista per la fine del 2023.



Ali Gayward, country manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare voli per Il Cairo per la prima volta, rafforzando ulteriormente la nostra rete a corto raggio e questo continua a dimostrare la nostra fiducia nella forza resiliente della domanda di voli. La nuova rotta da Londra Luton espande ulteriormente la scelta che offriamo ai nostri clienti, supportando sia il turismo in entrata sia i viaggi d’affari”.