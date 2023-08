Ryanair rafforza l'impegno in Giordania, tra le novità il volo da Pisa

10:32

Continua la collaborazione di Ryanair con la Giordania. Sono 25 le tratte che il vettore opererà alla volta di Amman e Aqaba nell’inverno 2023.

Un programma che coinvolge anche l’Italia, con la nuova rotta per Pisa che si unisce alle altre tre nuove per Bruxelles, Madrid e Marsiglia. Operando sia dall’aeroporto di Amman, sia da quello di Aqaqba il vettore supporterà più di 500 posti di lavoro nel settore.



L'orario winter '23 di quest'anno, sottolinea eTurboNews, segna un'importante pietra miliare per Ryanair, che negli ultimi cinque anni ha lavorato a stretto contatto con i suoi partner del Jordan Tourism Board per trasformare il turismo e la connettività giordani, da quando il primo volo della compagnia aerea è decollato da Amman a Paphos nel 2018. Da allora il volume di passeggeri trasportato dal vettore da e per la Giordania è salito a oltre 1,7 milioni di persone.