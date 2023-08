16:39

“Dobbiamo prendere il volo per la Germania”. L’assessore regionale al Turismo dell’Emilia Romagna, Andrea Corsini, pone il tema dello sviluppo dell’aeroporto Federico Fellini di Rimini in cima alle priorità.

"Serve un’azione forte sui mercati stranieri – spiega l’assessore in un intervento riportato da Il Resto del Carlino –. Ed è per questo che a settembre incontrerò l’amministratore delegato di Airiminum, Leonardo Corbucci, per affrontare la questione".



Passerebbe proprio dai voli per la Germania il futuro turistico della Riviera, sia per la parte legata alla clientela business, che ha nel polo fieristico di Ieg un elemento determinante, sia per il rilancio della vacanza in Riviera.

“Ben vengano i voli che ci collegano con nuovi mercati a Est – riprende Corsini –, ma dobbiamo fare di più sui mercati classici, sulla Germania, sulla Francia e il Nord Europa. È a questi mercati che dobbiamo puntare e lo si può fare solo con i voli. Per quanto riguarda la parte più a Sud della Germania, Baviera inclusa, i nostri clienti ci raggiungono in auto o sfruttano i collegamenti che abbiamo attivato in treno. Per raggiungere le zone più a Nord servono i voli. Arrivare a Francoforte significa collegarsi con il mondo intero".



Corsini vorrebbe dare ulteriore impulso ai voli "anche attraverso operazioni di co-marketing".

"Abbiamo già previsto un meeting con l’ambasciatore italiano in Germania e referenti di Lufthansa".