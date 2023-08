Caa, al via l'azione sindacale dei dipendenti

08:30

I lavoratori della Civil Aviation Authority britannica hanno votato per intraprendere un'azione sindacale per risolvere una controversia salariale. Sono membri del sindacato Prospect.

I membri interessati appartengono al sindacato Prospect e costituiscono circa 240 dei 1.500 dipendenti della Caa.

Si tratta della prima volta che i lavoratori scendono in campo per manifestare contro la scarsa retribuzione e i carichi di lavoro eccessivi.

Mike Clancy, segretario generale di Prospect, in un intervento riportato da Travelmole ha dichiarato: “Più di un decennio di tagli ai salari in termini reali non ha lasciato ai nostri membri della Caa altra scelta se non quella di intraprendere azioni sindacali”.



“Durante la pandemia queste persone hanno fatto la loro parte tagliando lo stipendio, ma questa dimostrazione di buona volontà non è stata ricambiata”.

La Caa aveva offerto un aumento di stipendio del 5% e ora afferma che non ci sarà alcun impatto sulle operazioni di volo se lo sciopero dovesse andare avanti.



"Data la percentuale modesta di aderenti a Prospect, non prevediamo alcuna modifica agli operativi di volo" ha affermato Rob Bishton, ceo ad interim della Caa.