La Faa impegna 121 milioni di dollari per la sicurezza del trasporto aereo

09:18

Un investimento da 121 milioni di dollari destinati agli aeroporti per ridurre il rischio di incursioni sulle piste e aumentare la sicurezza del trasporto aereo. Questo l'impegno della Faa, annunciato pochi giorni dopo la pubblicazione di un reportage del New York Times che parlava proprio di questo tema.

Come riporta travelweekly.com, i fondi saranno destinati a ampliare e migliorare le vie di rullaggio e installare nuovi sistemi di illuminazione.



In particolare, sono previsti interventi nello scalo di Boston Logan, Anchorage, Willow Run di Detroit, Richmond, il Ronald Reagan di Washington, Eugene F. Kranz Toledo Express, Naples in Florida e Jackson Hole nel Wyoming.