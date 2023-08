08:35

Viaggiare in business o in first class può risultare spesso eccessivamente oneroso. Non sempre però, accomodarsi in economy a bordo del proprio volo significa essere scomodi o penalizzati da un servizio di bassa qualità. Skytrax ha stilato la propria classifica relativa al 2023 basandosi sui pareri di oltre 20 milioni di passeggeri intervistati tra settembre 2022 e maggio 2023, con una top ten che vede trionfare la nipponica Jal.

La compagnia aerea giapponese conquista la terza vittoria in questa categoria, dopo la prima già ottenuta nel 2019. A fare la differenza, l'accoglienza e l'ospitalità oltre al comfort delle sedute e ai pasti preparati sotto la direzione di grandi chef.



Il podio

Medaglia d'argento per Qatar Airways subito seguita da Singapore Airlines ed Emirates, quest'ultima regina incontrastata della categoria Premium Economy. Come riporta lechotouristique.com, al quinto posto troviamo Virgin Atlantic e al sesto Turkish Airlines.



Il vettore turco primeggia al contempo per Best Economy Class Airline Catering 2023 nonché è oro nella categoria Best Economy Class Airline in Europe 2023. In settima e ottava posizione troviamo infine Cathay Pacific Airways ed Eva Air, con fanalini di coda All Nippon Airways e Hainan Airlines che però primeggia come Best Economy Class Airline in China 2023.



Gaia Guarino