Fine settimana da bollino rosso: ecco le strade più trafficate

10:45

Quarto e ultimo fine settimana di agosto da bollino rosso all’insegna del ritorno a casa dalle vacanze. Anas stima un transito di circa 11 milioni di veicoli fra le giornate di domani e domenica, con picchi di quasi mezzo milione nelle ore di punta.



Osservate speciali in vista del grande rientro sono: la A2 Autostrada del Mediterraneo in carreggiata Nord, la statale 16 Adriatica in direzione Nord, la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la strada statale 7 Appia tra Campania e Lazio, la statale 148 Pontina nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di Roma, quest’ultimo in particolare nella serata di domenica.



In previsione dell’incremento dei flussi veicolari già a partire da oggi Anas presidia la rete per mantenere fluida la circolazione.

Al momento, l’andamento medio del traffico nel mese di agosto, nel confronto con lo scorso anno, evidenzia un aumento del 2% (+2,7% nei feriali, -1,6% nei prefestivi e + 1,9% nei festivi), dato che sottolinea un maggiore spostamento quest’anno nelle giornate di domenica rispetto al sabato. In particolare, si registra un aumento del 4% nelle giornate di sabato 12 agosto e domenica 13 rispetto all’omologo fine settimana di Ferragosto 2022.