Oggi è il giorno più trafficato dell'anno per i voli Uk

13:06

Giornata da 'bollino nero' per i voli sul Regno Unito. Oggi è il giorno in cui gli aeroporti Uk sono più trafficati dell'intero anno.

Non solo: le partenze previste oggi, come riporta travelmole.com raggiungono il numero più altgo mai registrato dal 2019. In totale sono infatti previsti 3.130 partenze dagli scali inglesi.



Durante l'intero fine settimana, ovvero partendo da oggi fino a lunedì 28 agosto, sono previsti in totale 11.839 voli, per oltre 2,1 milioni di posti. Rispetto a un anno fa, il numero delle partenze è aumentato del 10% e dovrebbe arrivare al 90% rispetto ai livelli del 2019.



Per quanto riguarda gli aeroporti, il più trafficato è Heathrow, seguito da Gatwick, Manchester, Stansted e Edimburgo.



La compagnia che opererà più violi nel fine settimana sarà easyJet, seguita da British Airways, Ryanair e Jet2.