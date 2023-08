Debutta BermudAir, la prima compagnia all business basata sull'arcipelago

14:33

Il settore del trasporto aereo si arricchisce con una compagnia che punta esclusivamente sul servizio di business class. La start up BermudAir avvierà le proprie operazioni il 31 agosto e sarà il primo vettore basato sull’arcipelago.

Una sorta di ‘boutique airline’ che, almeno nella fase iniziale, collegherà l’aeroporto L.F. Wade di St George con il Boston Logan e il Westchester County Airport di New York. Il servizio avrà una frequenza di 5 volte a settimana, con l’aggiunta della rotta su Fort Lauderdale dal 22 settembre.



Come riporta travelweekly.com, BermudAir avrà una cabina configurata soltanto in business class a bordo del suo Embraer E175. L’aeromobile da 88 posti ne avrà in vendita soltanto la metà, in attesa di un pieno rinnovo a novembre che vedrà l’E175s dotato di 30 comode sedute lato corridoio.



Gaia Guarino