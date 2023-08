Linate e Malpensa, accordo per l'alimentazione elettrica nel piazzale

12:26

Sea e Cinea hanno siglato l'accordo per il finanziamento delle colonnine di ricarica per i veicoli aeroportuali e delle infrastrutture di alimentazione elettrica fissa per gli aeromobili negli scali di Linate e Malpensa.

Si tratta del primo progetto di questo tipo in Italia, preceduto in Europa dagli scali di Parigi Orly, Riga, Vilnius e Kaunas.



"Il valore complessivo del finanziamento è di 4.401.000 euro - si legge in una nota di Sea -, mentre il costo totale del progetto è pari a 14.670.000 euro. Il progetto eMAGO, della durata di 36 mesi, prevede l’installazione nei piazzali di Linate e Malpensa delle cosiddette 'Aircraft Ground Power Units' per fornire alimentazione elettrica agli aeromobili in aeroporto durante la sosta e le operazioni di assistenza a terra, eliminando l’utilizzo dei generatori di bordo e dei generatori diesel mobili"