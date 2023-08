08:35

Con la riapertura dei confini lo scorso anno è ripartita anche la corsa all'ampliamento delle flotte da parte da parte delle comapgnie aeree.

Per capire quali sono i vettori che possono contare sul parco macchine più corposo, theflightclub.it ha stilato la classifica delle compagnie proprio in base al numero degli aeromobili in possesso. Un dato non da poco visto che ultimamente le consegne dei nuovi modelli hanno visto alcuni rallentamenti e le case di costruzione non riescono a tenere il ritmo con l'aumento vorticoso della domanda di posti da parte della clientela finale.



Secondo quanto riporta il sito di informazione, guardando le prime posizioni salta all'occhio il predominio degli Usa, con i 4 grandi vettori a stelle e strisce (Delta, American, United e Southwest) che detengono il 75% del mercato statunitense. Proseguendo per aree geografiche, seguono i big europei e poi quelli cinesi.



La classifica

A dominare in senso assoluto è American Airlines, 1.218 aerei in flotta. Al secondo posto compare Delta (1.035 aerei) e chiude il podio tutto americano United, con 890 aermobili.



Anche il quarto posto è a stelle e strisce: compare infatti Southwest, seguita da Lufthansa Group. Seguono le cinesi China Eastern Airlines e China Southern Airlines. All'ottavo posto compare Iag e al nono Air France-Klm. Chiude la top ten Ryanair.



Ma la classifica potrebbe vedere dei capovolgimenti alla luce delle operazioni che dovrebbero vedere la luce nei prossimi mesi, a partire dalla vicenda Ita-Lufthansa fino all'approdo di Air Europa in casa Iag.