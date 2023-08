Cyprus Airways, superati i numeri del 2019

17:35

Cyprus Airways ha annunciato i risultati di luglio 2023 durante i quali ha trasportato 77mila 656 passeggeri, il 70% in più rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Il mese scorso, come riporta Traveldailynews, la compagnia di bandiera cipriota ha operato 548 voli di linea contro i 337 del luglio 2022 con un load factor simile a quello dello scorso anno.

Rispetto a giugno 2019 (il parametro di riferimento più importante, prima dell’inizio della pandemia), Cyprus Airways ha trasportato il 41% in più di passeggeri e ha operato il 25% in più di voli.



“Il mese scorso abbiamo trasportato lo stesso numero di passeggeri che abbiamo mosso in tutto il 2021, un numero record negli ultimi anni - ha affermato Paul Sies, ceo di Cyprus Airways -. A luglio abbiamo accolto nella nostra flotta anche il nuovo Airbus A220. Questo aereo, entrato in servizio all’inizio di agosto, offre ai nostri clienti un’esperienza di viaggio senza precedenti, raggiungendo al contempo il miglior equilibrio tra comfort dei passeggeri, efficienza operativa e sostenibilità. I dati preliminari per agosto, il nostro mese più trafficato, sono molto buoni e siamo pronti a ripetere un altro mese record”.