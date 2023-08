American Airlines, multa da 4 milioni di dollari per violazione delle norme Usa sui ritardi

10:43

Maxi multa per American Airlines. Il Dipartimento dei Trasporti Usa ha comminato al vettore una sanzione da 4,1 milioni di dollari per aver disatteso le Tarmac Delay Rules, ovvero le norme che regolano i ritardi in pista, vietando alle compagnie aeree di tenere i passeggeri 'in ostaggio' sugli aerei in caso di ritardo in pista uguale o superiore alle 3 ore.

Da quanto emerso da un’indagine condotta dal Dot, riporta Travel Weekly, Aa avrebbe tenuto “dozzine di voli nazionali bloccati sulla pista per lunghi periodi di tempo senza far scendere i passeggeri”.



In particolare, tra il 2018 e il 2021 il vettore avrebbe lasciato a terra 43 voli, trattenendo negli aerei i passeggeri per lunghi periodi di tempo, senza dare loro la possibilità di sbarcare o di ricevere cibo e acqua.



La sanzione è la più alta mai comminata a una compagnia per la violazione delle Tarmac Delay Rules.