Saudia firma il servizio di transito di lusso ‘Your Ticket Your Visa’

11:01

Si chiama ‘Your Ticket Your Visa’ il servizio di transito di Saudia che offre ai viaggiatori l’opportunità di fare una sosta di 96 ore in Arabia Saudita, negli aeroporti di Jeddah o Ryadh, durante il loro volo, fermandosi alle Alfursan International Lounge di Jeddah e Riyadh, che offrono un ambiente lussuoso, opzioni gastronomiche ricercate, tranquillità e relax.

Il vettore ha investito in modo significativo nell'aggiornamento dei propri aeromobili e attualmente gestisce una delle flotte più giovani, che serve circa 100 destinazioni in quattro continenti, compresi tutti i 28 aeroporti nazionali dell'Arabia Saudita. L'Europa è collegata, attraverso il Regno dell'Arabia Saudita, a destinazioni come Dubai, Mauritius, Maldive, Bangkok e Manila.



L'accordo con Accenture

Tra le ultime mosse del vettore l’accordo con Accenture, che per Saudia segna l’inizio dell’era dell’intelligenza artificiale. Per ampliare l’offerta di servizi digitali la compagnia aerea utilizzerà sistemi di intelligenza artificiale progettati appositamente per lei. Tra le iniziative uno studio di esperienza digitale, la modernizzazione dei sistemi tecnici e lo sviluppo di un centro di assistenza intelligente per gli ospiti, che saranno in grado ad esempio di modificare i propri voli, preordinare opzioni di cibo e acquistare eVisas di transito attraverso i canali digitali.