Traforo del Monte Bianco, dopo la frana nella Savoia potrebbero slittare i lavori

14:25

Era fissata per il 4 settembre e ora potrebbe slittare la chiusura del traforo del Monte Bianco. La frana avvenuta nella Savoia a causa del maltempo ha paralizzato il traffico ferroviario tra Italia e Francia e causato la chiusura a tempo indeterminato dell’autostrada sulla bretella di Saint-Michel-de-Maurienne. Così, la prospettiva di una chiusura di 15 settimane del tunnel (fino al 18 dicembre) per lavori sta alimentando timori sulle ricadute del blocco del traffico sull’arteria sul trasporto su gomma e, in particolare, sulle esportazioni.

Il traforo del Fréjus avrebbe dovuto assorbire il traffico del Monte Bianco, ma ora, dopo gli eventi che si sono verificati nella Savoia e che hanno portato soprattutto gli autotrasportatori a riversarsi sul Monte Bianco, da più parti si leva l’invito a rivedere i tempi, riporta Sky Tg 24.



Riccardo Rigacci, direttore generale del Geie-Tmb, il gestore italo-francese del tunnel, ha dichiarato: “Rimaniamo in attesa che la concessionaria francese del traforo del Fréjus interessata dalla frana concluda le proprie valutazioni in merito ai tempi della riapertura, per poi trarre le nostre conclusioni. Al momento non sono state assunte decisioni e non abbiamo variato i nostri programmi”.