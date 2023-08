Uk, aeroporti ancora in difficoltà: i disagi potrebbero durare diversi giorni

11:22

Potrebbero protrarsi ancora per diversi giorni i disagi negli aeroporti del Regno Unito a causa di un guasto ai sistemi di controllo aereo.

Secondo quanto dichiarato dal segretario di Stato per i Trasporti Mark Harper, infatti, al momento “non esiste una soluzione rapida al problema”, che nelle ultime 48 ore ha portato alla cancellazione di centinaia di voli e a numerosi ritardi in Uk e in Europa.



Numerosi i disagi anche per gli operatori degli scali e i controllori di volo che, riporta Travel Mole, per ovviare alla problematica, stanno procedendo all'inserimento manuale dei dati e dei piani di volo.



I voli cancellati

Secondo i primi dati elaborati dai sistemi Cirium, solo nella giornata di lunedì sono stati cancellati 790 voli negli aeroporti Uk, pari al 27% delle partenze programmate. Aeroporto più colpito quello di Heathrow, seguito da Gatwick e Manchester.



Non si conoscono ancora le cause del problema tecnico e il segretario di Stato Harper ha escluso l’ipotesi di un attacco hacker.



Per limitare i disagi e supportare i controllori di volo nella gestione degli operativi, alcuni scali hanno provveduto a ridurre gli operativi.



Ryanair

Sul fronte delle compagnie aeree, nelle scorse ore Ryanair ha diffuso un video sui suoi canali social per scusarsi con i passeggeri. Nella clip il ceo Michael O’Leary ha dichiarato che “stiamo facendo tutto quello che possiamo fare per minimizzare i disagi ai nostri clienti e alle loro famiglie” e “speriamo di tornare a operare regolarmente entro la giornata di giovedì”.



La low cost ha soppresso 250 voli solo nella giornata di lunedì e ulteriori 70 nella giornata di ieri.



I disagi hanno causato inoltre il mancato ritorno nelle basi di 20 aeromobili, compromettendo le regolari rotazioni.