Obiettivo zero emissioni, Sita ed Envision Digital insieme per gli aeroporti

13:25

Aiutare gli aeroporti a ridurre i costi operativi e supportare i loro obiettivi di zero emissioni. Questo lo scopo dell’accordo siglato da Sita, fornitore di tecnologia per l’industria dei trasporti, ed Envision Digital, partner globale per il net zero con sede a Singapore e specializzazione nella tecnologia combinata dell’Intelligenza Artificiale e dell’Internet of Things.

“Oggi - sottolinea Drew Griffiths, responsabile di Sita at Airports - Sita lavora con quasi mille aeroporti in tutto il mondo per aiutarli in ogni aspetto delle loro attività, dalla gestione dei bagagli e dei passeggeri alle operazioni di airside e degli aerei. Sostenere gli aeroporti nella riduzione dei costi e nel taglio delle loro emissioni di gas serra è un'estensione naturale di questa offerta e una richiesta dei nostri clienti”.



Soluzioni per monitorare i costi

Sita ed Envision hanno sviluppato soluzioni che consentono flussi di dati IoT in tempo reale, permettendo agli aeroporti di monitorare e segnalare il loro consumo energetico, le emissioni degli aerei e di altri veicoli, e la loro impronta di carbonio. Gli aeroporti possono utilizzare le informazioni provenienti da questi flussi di dati per intraprendere azioni volte a ridurre i costi di consumo e le relative emissioni. In futuro tali soluzioni consentiranno agli aeroporti di sfruttare e gestire fonti di energia rinnovabile.