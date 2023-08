Emirates, bus gratuiti dall’aeroporto di Tokyo alle stazioni della città

16:35

Autobus gratuiti per i passeggeri in arrivo all'aeroporto di Tokyo-Haneda. È il nuovo servizio che Emirates attiverà il primo settembre per consentire ai viaggiatori di Economy Class di raggiungere con facilità dallo scalo giapponese le principali stazioni ferroviarie di Tokyo.

I passeggeri del vettore potranno così arrivare in bus all’ingresso nord di Marunouchi della stazione di Tokyo e alla stazione di Shinagawa, alla fermata dell’autobus n. 7 dell’ingresso di Konan.



Il nuovo servizio sarà disponibile presso il parcheggio per autobus charter del Terminal 3 dell’aeroporto di Haneda. I mezzi riporteranno un codice Iata di tre lettere.



L’autobus numero EK7034 partirà dallo scalo alle 00:01 e arriverà alla stazione di Tokyo alle 00:40. L’autobus numero EK7036 partirà alle 00:01 e arriverà alla stazione di Shinagawa alle 00:30. In caso di ritardo del volo, il bus attenderà fino alle 13 (ora locale) del giorno successivo per accogliere i passeggeri e farli scendere alle stazioni designate.