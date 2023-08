11:33

In piena transizione ecologica i biglietti aerei a 10 euro non sono possibili perché non riflettono il prezzo, l’impatto che questi voli hanno sul pianeta”. Così il ministro dei Trasporti della Francia Clément Beaune a commento della sua richiesta all’Unione europea di introdurre un prezzo minimo per i voli in Europa, al fine di combattere il cambiamento climatico.

In un’intervista al settimanale L’Observateur il titolare del dicastero ha dichiarato che presenterà questa proposta agli altri Paesi membri nei prossimi giorni. “Chiedo apertamente che le attività inquinanti vengano tassate per investire nella transizione ecologica” ha aggiunto, secondo quanto riportato da Preferente, specificando poi che la Francia intende applicare tasse ai voli in partenza dal Paese per finanziare con quei soldi gli spostamenti in treno.



Non solo verranno tassati gli aerei, ma aumenterà anche il prezzo dei pedaggi autostradali, sempre per incentivare i viaggiatori a utilizzare il treno per i propri spostamenti.