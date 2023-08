Czech Airlines: Yerevan torna nell’operativo invernale

14:45

Dal 2 ottobre Czech Airlines riprenderà i voli tra Praga e Yerevan, in Armenia. Il servizio bisettimanale viene ripristinato dopo cinque anni e si aggiungerà ai collegamenti invernali per Parigi (fino a due volte al giorno), Madrid (due volte a settimana) e verso più di 20 altre destinazioni servite da partner in code-share.

Come riporta Travedailynews, il volo per Yerevan partirà dall'aeroporto Václav Havel di Praga ogni lunedì e giovedì.

"La domanda di viaggi aerei dall'Armenia verso l'Europa, compresa la Repubblica Ceca, mostra una tendenza al rialzo, motivo per cui abbiamo deciso di ripristinare il collegamento Praga-Erevan – ha spiegato Jan Tóth, director of commerce, alliances & marketing di Czech Airlines -. Allo stesso tempo, negli ultimi anni la popolarità delle destinazioni transcaucasiche è cresciuta anche tra i viaggiatori cechi, quindi crediamo che anche loro accoglieranno con favore il ritorno dei voli Csa per Yerevan”.