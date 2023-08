Traforo del Monte Bianco: confermata la chiusura dal 4 settembre

15:03

Il Traforo del Monte Bianco verrà chiuso dal 4 settembre. Dopo le notizie susseguetisi nelle ultime ore, la conferma arriva dal presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, che si rifà all'ultimo colloquio avuto con i vertici del Geie Traforo del Monte Bianco.

Come riporta Ansa Testolin ha commentato: "Proprio in queste ore è evidente quanto il collegamento transalpino sia vitale per la nostra regione, per tutto il Paese e per l'Europa. Dopo aver risolto l'emergenza, non è più rinviabile un serio ragionamento politico-istituzionale sul futuro di questa infrastruttura".