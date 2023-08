Incidente di Brandizzo, Landini: “Basta morti, domani sciopero nazionale”

18:00

“L’indignazione e il cordoglio non bastano più, è il momento di agire” . Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, annuncia con queste parole in una nota l'intenzione di indire per domani uno sciopero nazionale in seguito al tragico incidente di Brandizzo, nel quale hanno perso la vita cinque operai al lavoro tra i binari, travolti da un treno in transito.

"Questa strage - aggiunge Landini - va bloccata immediatamente: domani si fermeranno per quattro ore, per uno sciopero nazionale, i dipendenti della società Rfi, addetti alla gestione e esecuzione della manutenzione alle infrastrutture. Altri due scioperi sono previsti per lunedì a Vercelli e in Piemonte”.



"Il momento di dire basta"

“Tanta è la rabbia - aggiunge, come riporta Askanews -, da tempo denunciamo il grave tema, mai risolto, delle procedure di sicurezza relative alle fasi di manutenzione della rete ferroviaria. Troppe tragedie sul lavoro sono determinate dalla volontà di abbassare i sistemi di sicurezza per accelerare i tempi e risparmiare sul lavoro. Negli ultimi anni decine di lavoratori hanno già perso la vita in simili eventi. È il momento di dire basta: basta morti sul lavoro, è necessario e non più rinviabile un atto di responsabilità del Governo e delle istituzioni per cancellare le morti sul lavoro e gli infortuni”.