Copa Airlines: definito il piano di espansione della flotta

09:21

Copa Airlines ha definito i piani di espansione per il 2023: le iniziative intraprese rafforzeranno l’offerta dell'Hub of the Americas, mentre le destinazioni del network e le frequenze dei voli aumenteranno.

Pubblicità

I 15 aeromobili recentemente ordinati, con un investimento di 2,1 miliardi di dollari, si aggiungono agli altri 64 che verranno consegnati nei prossimi 5 anni. Nel 2023, la compagnia aerea prevede di ricevere altri sei Boeing 737 MAX9, portando la sua flotta attuale a un totale di 99 aeromobili.



Il vettore ha inoltre confermato il lancio di tre nuove destinazioni: Baltimora e Austin negli Stati Uniti e Manta in Ecuador, per un totale di 80 destinazioni in 33 Paesi delle Americhe.



La connettività internazionale della compagnia aerea ha attirato le grandi compagnie aeree di tutto il mondo, che hanno aperto voli verso Panama per trarre vantaggio dalla rete di collegamenti di Copa.



Per la fine del 2023 Copa prevede di trasportare 16,1milioni di passeggeri, con 328 voli giornalieri, superando i livelli pre-pandemia.