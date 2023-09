Air France festeggia 90 anni: le iniziative in programma

14:01

Air France si prepara a festeggiare i 90 anni di attività. Inaugurata ufficialmente il 7 ottobre 1933, da allora la compagnia ha continuato a promuovere la cultura francese del viaggio intorno al mondo e oggi offre quasi mille voli giornalieri verso 200 destinazioni con una flotta di oltre 240 aerei.

Per incarnare 90 anni di eleganza, Air France svela una collezione di cinque abiti che interpretano i diversi tratti distintivi della compagnia aerea: aereo e tecnologia; uniformi e moda; i manifesti iconici che promuovono la sua vasta rete; cucina raffinata e stoviglie; design e architettura.

Per immaginare e progettare questi abiti originali, la compagnia ha scelto di collaborare con Xavier Ronze, capo dei laboratori di costumi del balletto dell'Opera di Parigi.



Air France ha poi scelto le Galeries Lafayette per presentare questa collezione di abiti nell'ambito delle celebrazioni dell'anniversario. Dal 28 settembre al 10 ottobre 2023, nelle 12 vetrine dello store, ripercorrerà la sua storia leggendaria e la sua eleganza ad alta quota per andare avanti e abbracciare il futuro.

Infine, Air France sta aprendo dei pop-up store che offrono una gamma di articoli creati o ricreati appositamente per questo anniversario.