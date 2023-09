Virgin Atlantic, al via le prenotazioni per il nuovo volo su San Paolo

09:19

Dal 6 settembre sarà possibile prenotare un volo per la prima rotta sudamericana che Virgin Atlantic coprirà su San Paolo.

Pubblicità

La rotta, come segnala Travelmole, sarà operativa tutti i giorni dal 13 maggio 2024.

Il volo verso il Brasile, della durata di quasi 12 ore, sarà operato su aerei Boeing 787.

San Paolo è un punto di accesso chiave per il Sudamerica ed è un hub strategico per il partner di codeshare di Virgin Atlantic, Latam.

La partnership fornirà ai clienti collegamenti verso oltre 50 destinazioni in tutto il Sudamerica, tra cui Rio de Janeiro, Salvador e Florianopolis.



Inoltre, Aerolineas Argentinas, partner di SkyTeam, offre collegamenti da San Paolo a Buenos Aires.

Anche i passeggeri del Flying Club possono accumulare e riscattare i

E i clienti Virgin Atlantic possono viaggiare molto in tutto il Brasile con voli GOL e Azul Brazil.



Juha Jarvinen, cco di Virgin Atlantic, ha commentato: "Il conto alla rovescia per i nostri voli per San Paolo è ufficialmente iniziato. È giusto che il nostro quarantesimo anno di attività ci porti a entrare in un continente completamente nuovo, il Sudamerica”.



Oltre che su San Paolo, Virgin ha recentemente annunciato una nuova rotta su Bangalore, in India, e tornerà a Dubai dall'ottobre 2023.