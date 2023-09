Turbolenze in volo: i consigli dei piloti su come affrontarle

09:52

Le turbolenze in volo possono spaventare persino i viaggiatori abituali. Da semplici scossoni a situazioni in cui vi può essere il pericolo concreto di restare lievemente feriti, ciò che è importante sapere è che le turbolenze non rappresentano una minaccia alla tenuta dell'aereo. Le più comuni sono legate alle correnti d'aria e risultano facilmente prevedibili, mentre le più insidiose e meno visibili si possono incontrare improvvisamente anche in aria chiara.

"Le possibilità che un aereo cada a causa di una turbolenza sono praticamente zero - commenta il pilota Danilo Recine su fanpage.it -. Quelli più rischiosi sono i temporali in fase di atterraggio e infatti con condizioni meteo critiche noi non possiamo atterrare in nessun aeroporto”.

A dare un piccolo consiglio ai viaggiatori è anche il pilota di linea australiano Jimmy Nicholson, star della tv. Al di là del tenere la cintura allacciata ed evitare i posti in coda, con un video su TikTok Nicholson svela il trucco della bottiglietta rovesciata. Cosa fare? Come riporta ilmessaggero.it, quando è quasi vuota basta capovolgerla e si noterà come l'acqua quasi non si muova. Risultato? La percezione della turbolenza è peggiore di quanto la stessa non lo sia realmente.

