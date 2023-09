11:07

Sfiora quota 19 milioni di passeggeri Ryanair nel corso del mese di agosto. Una altro dato in forte crescita per il vettore low cost, con un aumento netto di due milioni di pax rispetto allo scorso anno, pari all’11% in più. Molto alto anche il dato relativo al tasso di occupazione, che si mantiene costante al 96%.

Continua la volata

Prosegue così la corsa verso l’obiettivo dichiarato della compagnia guidata da Michael O’Leary, ovvero di raggiungere i 200 milioni di passeggeri all’anno, grazie all’ampliamento continuo della flotta.



Per gli ultimi 12 mesi, intanto, il vettore è arrivato a quota 177,4 milioni, in aumento del 20% rispetto all’anno precedente.