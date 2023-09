Iberia contro Air Europa: la concorrenza continua

18:04

Fino a che non arriverà il via libera da Bruxelles per il matrimonio, Iberia e Air Europa restano due realtà in concorrenza tra loro. E non si sottraggono alla battaglia delle tariffe di fine estate.

Come riporta preferente.com Iberia ha già sferrato il suo attacco abbassando i prezzi per i voli in Europa e in America Latina. Ma la guerra è anche sulle rotte verso gli Stati Uniti.



Air Europa invece ha rilanciato la campagna 'Time to fly' con prezzi, afferma il sito spagnolo di informazione trade, non molto dissimili a quelli di Iberia, sia per quanto riguarda il corto che il medio e lungo raggio. Soprattutto è su quest'ultimo fronte che si combatte la battaglia più accesa.