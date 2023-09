Tap Air Portugal investe sull'Italia e aumenta le frequenze da Roma e Firenze

11:16

Focus sull’Italia per Tap Air Portugal, che ha deciso di investire nel nostro Paese per l’estate 2024 con un incremento delle frequenze. È il caso di Roma, che vedrà l’aggiunta di un volo giornaliero, portando l’offerta a cinque operazioni quotidiane da e per la Capitale, per un totale di 35 collegamenti settimanali.

Il vettore investirà anche su Firenze, portando le frequenze settimanali da otto a dieci.



Espansione in Brasile

Ampliando lo sguardo al resto del mondo, Tap ha in programma una robusta espansione in Brasile, con un incremento di undici frequenze settimanali, arrivando a un totale di 91 partenze settimanali dal Portogallo. Recife avrà tre frequenze settimanali in più, passando da sette a dieci; Rio vedrà un aumento da dieci a dodici voli; e altre città, come São Paulo, Belém, Brasília, Natal/Maceio, Porto Alegre e Salvador beneficeranno tutte di un volo settimanale aggiuntivo.



Nel picco dell'estate, saranno 91 i voli settimanali che collegheranno 11 delle principali capitali brasiliane a Lisbona e Porto, consolidando la presenza di Tap sul mercato.



Il vettore ha inoltre pianificato di intensificare le operazioni in Africa e Nord America. A Maputo il servizio sarà ampliato a quattro voli settimanali, rispetto ai tre attuali. In Nord America, Toronto vedrà un incremento a 13 voli settimanali, mentre San Francisco passerà da cinque a sei voli durante il picco estivo.



Un’espansione, quella di Tap, programmata con attenzione, senza l'uso di outsourcing di aeromobili, seguendo una revisione iniziale della rete e adeguamenti di frequenz e mantenendo in tal modo l’ impegno per una crescita sostenibile.