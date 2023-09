Msc, prosegue il piano di rilancio di Moby

14:03

Mentre proseguono le operazioni per l'ingresso in Italo e si riapre la partita su Ita Airways, Msc continua il suo impegno nel settore dei traghetti con il rilancio di Moby.

Proprio la disponibilità del gruppo di Aponte a fornire ossigeno alle casse aveva consentito a 'Tirrenia in amministrazione controllata' (ormai parte di Moby dal 2015) di evitare il default e siglare un accordo con il Mise.



Dopo l'ingresso in flotta di Moby Fantasy è in arrivo anche Moby Legacy, i due traghetti più grandi del Mediterraneo.