Con Frecciarossa alla Supercoppa di basket 2023: le agevolazioni per i tifosi

21:00

Frecciarossa è il title sponsor della Supercoppa di basket 2023, che si terrà al PalaLeonessa A2A di Brescia il 23 e 24 settembre.

Per raggiungere l’evento sportivo – che vedrà contendersi la vittoria Emporio Armani Milano, Virtus Segafredo Bologna, Derthona Tortona e Germani Brescia – appassionati e tifosi potranno viaggiare a bordo dei treni Av Trenitalia usufruendo dell’opzione ‘Speciale Eventi’, che garantisce riduzioni sino all’80% sul prezzo base.



Per beneficiare dell’opzione speciale eventi basterà utilizzare in fase d’acquisto il codice ‘SUPERCOPPA23’ sul sito di Trenitalia.