Lufthansa svela Discover Airlines: ecco le novità del vettore leisure del gruppo

10:24

È arrivato a Francoforte il primo A320 con la nuova livrea della neonata Discover Airlines, ultima ‘creatura’ del Gruppo Lufthansa. Dopo l’annuncio arrivato nel corso dell’estate, si concretizza la volontà del colosso tedesco di dare un nuovo volto alla costola leisure di Eurowings, fornendole un’identità propria e una nuova livrea.

La presentazione ufficiale ha messo in luce colori nettamente distinti dal precedente brand, ora incentrati su diverse tonalità del blu e del giallo. "Abbiamo costruito la nostra compagnia aerea in un tempo record di due anni, assunto circa 2.000 dipendenti, introdotto gradualmente 22 aeromobili e oggi stiamo volando verso oltre 60 destinazioni in tutto il mondo – ha sottolineato il ceo Bernd Bauer -. Discover Airlines è sinonimo di qualità, gioia e facilità, dopo tutto, le persone volano con noi nel periodo migliore dell'anno".



Al di là della livrea e dell’identità, per il vettore sono in arrivo anche alcune modifiche di prodotto, come l'aggiornamento del prodotto premium economy, cuffie gratuite sulle rotte a lungo raggio e un upgrading dell’offerta culinaria.