Caos voli nel Regno Unito: la Caa avvia un’indagine indipendente

15:04

È arrivato il momento di fare chiarezza sulle cause che hanno mandato in tilt gli aeroporti del Regno Unito alla fine di agosto. Così come richiesto nei giorni scorsi da alcuni vettori, tra cui easyJet, la Civil Aviation Authority ha reso noto che avvierà un’indagine indipendente sul blocco del Nats, il sistema di controllo del traffico aereo britannico, che ha provocato la cancellazione di centinaia di voli in Uk e in Europa.

Oltre a indagare sulle cause dei problemi tecnici, la Caa analizzerà la risposta del Nats e le misure adottate per gestire la situazione.



Se verrà riscontrata una violazione degli obblighi statutari e di licenza del Nats, l’Autorità “adotterà tutte le misure appropriate”, riporta Travel Mole.



“Il rapporto preliminare di Nats solleva diverse domande importanti e come autorità di regolamentazione vogliamo assicurarci che queste ricevano una risposta”, ha spiegato Rob Bishton, amministratore delegato ad interim della Civil Aviation Authority del Regno Unito.