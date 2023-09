Ita Airways e lo sciopero dell’8 settembre: l’elenco dei servizi cancellati

15:58

In relazione allo sciopero del trasporto aerei indetto per tutte le 24 ore di venerdì 8 settembre Ita Airways ha comunicato l'elenco dei voli cancellati. Si tratta di 35 collegamenti, alcuni dei quali previsti per il 7 e per il 9 settembre, dal momento che le ripercussioni della protesta si sentiranno anche nel giorno precedente e in quello successivo.

Ecco i voli che non saranno operati giovedì 7 settembre:

Az 1321 Roma Fiumicino - Bologna

Az 1389 Roma Fiumicino - Genova

Az 1473 Roma Fiumicino - Venezia

Az 1681 Roma Fiumicino - Firenze



L'elenco dei voli cancellati per venerdì 8 settembre comprende:

Az 1287 Milano Linate - Napoli

Az 1296 Napoli - Milano Linate

Az 1312 Bologna - Roma Fiumicino

Az 1318 Bologna - Roma Fiumicino

Az 1319 Roma Fiumicino - Bologna

Az 1321 Roma Fiumicino - Bologna

Az 1351 Milano Linate - Trieste

Az 1352 Trieste - Milano Linate

Az 1380 Genova - Roma Fiumicino

Az 1383 Roma Fiumicino - Genova

Az 1384 Genova - Roma Fiumicino

Az 1389 Roma Fiumicino - Genova

Az 1460 Venezia - Roma Fiumicino

Az 1462 Venezia - Roma Fiumicino

Az 1463 Roma Fiumicino - Venezia

Az 1466 Venezia - Roma Fiumicino

Az 1473 Roma Fiumicino - Venezia

Az 1475 Roma Fiumicino - Venezia

Az 1652 Bari - Milano Linate

Az 1653 Milano Linate - Bari

Az 1675 Roma Fiumicino - Firenze

Az 1676 Firenze - Roma Fiumicino

Az 1677 Roma Fiumicino - Firenze

Az 1678 Firenze - Roma Fiumicino

Az 1681 Roma Fiumicino - Firenze

Az 1682 Firenze - Roma Fiumicino

Az 1769 Milano Linate - Palermo

Az 1770 Palermo - Milano Linate

Az 2049 Milano Linate - Roma Fiumicino

Az 2080 Roma Fiumicino - Milano Linate



Voli cancellati di sabato 9 Settembre:

Az 1676 Firenze - Roma Fiumicino



La compagnia invita comunque a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.



"I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare l'8 settembre - si legge ancora sul sito del vettore -, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 13 settembre 2023, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 (dall’estero +39 06 8596 0020) oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto".



A questo link è disponibile anche l'elenco dei voli garantiti di tutte le compagnie, diffuso dall'Enac